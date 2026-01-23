Precio de la tortilla se mantiene pese al alza en insumos

El precio del kilogramo de tortilla en Chiapas se mantendrá en un rango de entre 22 y 26 pesos, con precios diferenciados por región, y no existe margen para una reducción, debido al constante incremento en los costos de producción.

En las últimas semanas se registró un ajuste de un peso en algunos puntos de venta, derivado del encarecimiento de insumos como maíz, harina de maíz, refacciones, gas, energía eléctrica, agua potable, así como otros gastos operativos indispensables para mantener en funcionamiento las tortillerías.

Este ajuste también responde a una cadena de incrementos registrados desde diciembre, cuando subieron precios de productos y servicios como cerveza, cigarros, botanas, refrescos, pan industrializado y agua.

Además del aumento del salario mínimo en un 13 por ciento, vigente desde el 1º de enero, que lo ubicó en 315 pesos con 04 centavos diarios, así como el incremento de un peso en la tarifa del transporte público al inicio de este año.

La estrategia del sector es fomentar el consumo de la tortilla de maíz, en lugar de la tortilla de harina, al destacar que el maíz posee mayores propiedades nutricionales y alimentarias.

En este sentido, el precio del maíz propuesto por el Gobierno Federal para la industria es de seis mil pesos por tonelada, cifra significativamente menor a los 17 mil 500 pesos por tonelada de harina de maíz.

El precio de garantía del maíz se mantendrá para la industria de la masa y la tortilla, conforme al acuerdo número 62 de la Cadena Maíz–Tortilla, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lo que brinda cierta estabilidad al sector.

Asimismo, el gremio impulsa una campaña de ordenamiento del sector, con el objetivo de garantizar que todas las tortillerías cuenten con licencia de funcionamiento, y que los establecimientos irregulares sean incorporados a la legalidad, en beneficio de la competencia justa y la calidad del producto para los consumidores.