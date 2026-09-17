Precio de material de construcción a revisión anual

La actualización anual de los tabuladores de precios de materiales de construcción debe mantener una actualización anual, pues los esquemas de costos son diferentes en las distintas regiones de Chiapas, señaló Pedro Pérez López, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas.

Explicó que la diversidad geográfica del estado impide aplicar un mismo panorama de costos, pues las condiciones cambian de una zona a otra y ello repercute directamente en el sector constructor.

Pérez López advirtió que un presupuesto mal calculado, derivado de un tabulador desactualizado, eleva el costo real de cualquier obra y compromete su conclusión dentro de los plazos programados.

Por ello, subrayó la necesidad de que los precios se regulen con criterios que reflejen las condiciones reales de cada región.

Última actualización

El líder gremial recordó que el último ajuste al tabulador se realizó el año pasado, después de varios años sin modificaciones, situación que calificó como lamentable.

No obstante, reconoció que el actual gobierno ha mostrado interés en el tema y que el Colegio ha colaborado con las autoridades en las propuestas que le han sido solicitadas.

Para el gremio, es necesario que las actualizaciones sean anuales, con precios justos, para que las obras no queden inconclusas ni a medias.

En ese sentido, Pérez López insistió en que el sector constructor chiapaneco requiere certidumbre para planear sus proyectos, y un tabulador actualizado representa la base para lograrlo.

Añadió que mantener los precios vigentes durante periodos prolongados distorsiona la planeación y obliga a los constructores a asumir costos que no fueron contemplados originalmente, lo que finalmente afecta la calidad y la entrega de las obras públicas y privadas en el estado.