Precio del cempasúchil se eleva por escasez

A pocos días de la celebración de Día de Muertos, la flor de cempasúchil registra escasez y un aumento en su precio, situación que enfrentan los comerciantes durante una de las temporadas en las que tradicionalmente aumenta la demanda de este producto para adornar altares y llevar a los panteones en memoria de sus seres queridos.

En los establecimientos, la venta de plantas individuales comenzó el 22 de octubre, mientras que los manojos estarán disponibles a partir del día 28. La flor llega de San Cristóbal de Las Casas y Berriozábal; sin embargo, el incremento en los costos de los proveedores ha repercutido en el precio al consumidor.

Sube el precio

Moisés de León, hermano de Manuel, quien se dedica a la venta de flores desde los 10 años, explicó que cada planta de cempasúchil pasó de costar 30 pesos en 2025 a 35 pesos este año, debido al aumento aplicado por los proveedores.

Añadió que quienes compran a partir de 100 plantas o manojos pueden obtener una reducción en el precio, una opción para las personas que requieren mayores cantidades durante estas fechas.

Disminuye la demanda

El comerciante recordó que hace cinco años las ventas alcanzaban alrededor de mil plantas o manojos al día, mientras que los pedidos a proveedores llegaban a aproximadamente siete mil piezas por semana.

Actualmente, los pedidos se redujeron a cerca de mil piezas semanales y las ventas diarias rondan las 200, una disminución que, de acuerdo con el entrevistado, refleja cambios en las costumbres de los consumidores.

“Ya se está perdiendo la tradición; antes las personas se esmeraban en comprar la flor para sus difuntos y ahora con la nueva generación se va perdiendo la tradición, lo ven como gasto innecesario”, expresó.

Pese a este panorama, los vendedores se preparan para atender a quienes mantienen la costumbre de adquirir cempasúchil para las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, cuando las familias visitan los panteones y colocan ofrendas en honor a sus seres queridos.