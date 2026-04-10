Precio del jitomate está por las nubes

De acuerdo con la percepción ciudadana, en las últimas semanas varios productos han incremento sus costos, el que más sobresale es el jitomate; según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación aumentó apenas 0.86 %, destacando dicho producto con un aumento del 42.01 %.

El jitomate se vende hoy en día entre los 50 y 65 pesos, en mercados públicos y supermercados. Esto ha llevado a que las personas compren menos, a pesar de ser un básico para la gastronomía. Si antes compraban un dos kilos para toda la semana, ahora compran la mitad.

El Índice Nacional de Precios del Consumidor (INPC) del Inegi, refiere que junto al jitomate, también registraron precios al alza más marcados: el transporte aéreo con un 26.28, el pollo con 2.82, papa y otros tubérculos con 14.92, el limón con 42.71, el tomate verde con 16.46.

Precios a la baja

Por el contrario, con precios a la baja se registraron los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, huevo, otras frutas, nopales, papaya, frijol, carne de cerdo, con variaciones menores al 10 %.

En marzo de 2026, el INPC presentó un nivel de 145.544: aumentó 0.86 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.59 %. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.31 % y la anual, de 3.80 %.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.38 % a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.29 % y los de servicios, 0.48 %.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.46 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 10.75 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.85 %.