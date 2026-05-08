Precios de comestibles son muy inestables

El precio de los comestibles muestran una gran inestabilidad en este 2026 en comparación con otros años.

Existen casos muy particulares como el tomate, aguacate y limón, cuyo costo por kilogramo se ha duplicado por diferentes factores entre los que se encuentran el alza en los combustibles y el calor.

De acuerdo con los comerciantes de frutas y verduras del mercado Juan Sabines del centro de Tuxtla Gutiérrez, no existe un motivo concreto para que estos productos tengan esta fluctuación de precios.

Precisaron que el caso del tomate es particular ya que pasó este año de 18 a 60 pesos por kilogramo; sin embargo, hace apenas unos días el precio quedó en 45 pesos.

Otro de los productos que ha incrementado su precio es el limón que pasó de 15 a 35 pesos por kilo, así como el de la papa de 28 a 45 pesos.

El chayote pasó de tres piezas por diez pesos a 30 pesos por kilogramo, un incremento considerable, tomando en cuenta que muchas ocasiones dos piezas completan un kilo.

El aguacate pasó de 45 a 70 pesos por kilogramo, por lo que una pieza puede alcanzar los 20 pesos dependiendo el tamaño.

No obstante, dan a conocer que no todos los productos han elevado su precio en este 2026, como es el caso de la zanahoria que se mantiene en 19 pesos el kilo.

Otro producto que mantiene su precio es la cebolla en 18 pesos el kilogramo y el chile jalapeño en 30 pesos.

Existe un caso particular como es el del chile habanero, cuyo costo en este año alcanzó a 70 pesos el kilo y al paso de los días bajó a 50 pesos.

En este escenario, los comerciantes dan a conocer que desconocen si los precios se mantendrán, subirán o se elevarán, pese a ello, las ventas no han bajado.