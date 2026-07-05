Precios de hortalizas al alza por el clima

Mientras el precio del jitomate y el limón ha mostrado una notable disminución en los mercados públicos de la capital chiapaneca, otros productos agrícolas como el cilantro y el rábano continúan al alza debido a las afectaciones climáticas que han golpeado las zonas productoras, advirtió un comerciante con más de 20 años de experiencia en el mercado Juan Sabines.

De acuerdo con Esteban Gómez, locatario del centro de Tuxtla, explicó que el comportamiento de los precios responde directamente a la temporada de cosecha y a los fenómenos meteorológicos que impactan la producción.

“Cada cambio en el clima repercute directamente en el precio. Cuando se pierde parte de la producción por lluvias o granizo, hay menos producto disponible y eso termina afectando al consumidor”, comentó.

A la baja

El jitomate, que hace algunos meses llegó a venderse hasta en 50 pesos por kilogramo, actualmente se encuentra en un rango de 22 a 25 pesos, dependiendo de su calidad y del estado en que haya quedado la cosecha tras las lluvias o granizadas.

El limón, por su parte, ha registrado una caída aún más pronunciada. Gómez recordó que en 2022 alcanzó precios de hasta 80 pesos por kilo y que hace apenas unos meses rondaba los 40 pesos. Hoy, gracias a una mayor producción y disponibilidad, se comercializa en aproximadamente 10 pesos por kilogramo.

No obstante, el comerciante aclaró que estas reducciones no reflejan una estabilidad en el conjunto de productos del campo. Cultivos como el cilantro y el rábano han incrementado su precio debido a las pérdidas ocasionadas por granizadas en regiones productoras, lo que redujo el volumen de cosecha y elevó los costos de comercialización.

Afectaciones

Vázquez Gómez destacó que los mercados públicos continúan ofreciendo precios competitivos frente a otras opciones comerciales, además de productos frescos y de calidad. Sin embargo, reconoció que los incrementos en combustibles, transporte e insumos han reducido los márgenes de ganancia para los comerciantes.

El encarecimiento de algunos alimentos también ha modificado los hábitos de compra. “Ahora los clientes compran únicamente lo necesario. Antes llevaban un kilo de algún producto y ahora adquieren medio kilo o incluso menos, para que el dinero les alcance”, explicó.

Para finalizar, el comerciante hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer el consumo en los mercados públicos.