Precios de referencia ayudarán al sector cafetalero

La ley para el desarrollo de la cafeticultura que promulgó el Gobierno Federal que entrarán en vigor en junio de este año, establece la creación de un Comité de Seguimiento de Precios, que publicará costos de referencia para ayudar a la comercialización.

El productor cafetalero de Montecristo de Guerrero, Chiapas, Edgar Ángel, comentó que esto va a ser muy interesante ver cómo funcionará, esperando que sea un beneficio.

Bolsa de valores

Actualmente el café se cotiza en la bolsa de valores, en Estados Unidos y Europa.

Dice que los precios son problema, porque a veces en una región para el productor puede estar en 100 pesos, en otra llega hasta 80, es decir, no es general o equitativo. Además, en otros estados, como Veracruz, los precios los rige la Nestle.

Como productores deben estar atentos a esos nuevos cambios que establece la legislación, como la cuestión de los precios, que, si bien no serán obligatorios, sí darán una señal de por dónde debe andar la comercialización y poder saber y considerar costos de producción, utilidades, márgenes de comercialización, costos y los precios internacionales.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estos datos le van a permitir a los productores negociar con mayor claridad y con transparencia.

El productor dijo que esa nueva política puede dar pie a establecer un precio de garantía para el café, es decir, que el gobierno compre café a un determinado precio para ayudar a la economía de las y los productores y no tengan que vender a monopolizadoras o coyotes a precios muy bajos.

El gobierno va a tener que entrar a la comercialización porque no podrá obligar a los coyotes o empresas monopolizadoras a mejorar sus precios.