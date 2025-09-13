Precipitaciones generan socavón en vía federal

Tras la temporada de lluvias en el estado de Chiapas, se han registrado diversas afectaciones en los municipios que lo integran, una de las más recientes es un desplazamiento de tierra sobre el km 99+200 donde una ceja de la vía federal se desplomó dejando desconectados a los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Ocozocoautla, al menos en la vía libre.

Según refirió el auxiliar de la Residencia de Obra de Conservación en Arriaga, el ingeniero Marco Antonio Jiménez Núñez, un taponamiento en un dren pluvial provocado por el arrastre de material pétreo, generó que el agua de lluvia pasara por encima de la carpeta asfáltica para deslavar la parte inferior de la carretera consumiendo un sentido de la vía de comunicación.

Tras lo anterior, el personal capacitado determinó después de horas de análisis una afectación aproximada de 220 metros de vía federal de manera extra oficial, ya que realizarán la valoración en otras partes cercanas al socavón que de igual manera se le observan grietas, por lo cual, determinaron cerrar la vialidad por tiempo indefinido.