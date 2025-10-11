Precipitaciones y derrumbes afectan Ruta del Café

La fuerte lluvia de la madrugada del viernes 10 de octubre provocó que la denominada Ruta del Café esté afectada, ya que un derrumbe vehicular ha dejado incomunicadas a varias comunidades de la zona.

Deslizamiento

El deslizamiento de tierra que se encuentra a 700 metros del puente Malpaso, bloquea ambos carriles y obliga a los automovilistas a buscar vías alternas utilizando caminos que están en malas condiciones

Mauricio de León, habitante del ejido Toluca, dio a conocer que el derrumbe se presentó desde la madrugada del viernes 10 de octubre, ya que las lluvias han reblandecido la tierra, lo que pone en aprietos a habitantes de más de 60 comunidades.

Sostuvo que por el momento, los conductores han tenido que usar la vía Crucero de Margaritas-Ejido 20 de Noviembre para trasladarse, pero ese camino también presenta pequeños deslaves pero aún permite el paso vehicular.

En ese sentido hizo un llamado a las autoridades de Protección Civil a que acudan con maquinaria pesada a retirar el montículo de tierra y cortar los árboles que obstruyen el paso y así poder restablecer el paso hacia la finca Chapultepec, donde se encuentra otro bloqueo a la vía de comunicación.

“Nuevamente hemos sido afectados por las lluvias, ahora es un derrumbe que bloquea el paso en la Ruta del Café, por ello, pedimos a Protección Civil para que nos apoye en retirar este deslizamiento de tierra y poder restablecer de manera parcial la circulación vehicular”, expuso.

Zona constantemente afectada

Cabe hacer mención que la Ruta del Café desde el pasado 19 de septiembre ha sido golpeada, tras la caída del puente a la altura de la finca Chapultepec, lo que mantiene incomunicadas a más de 60 comunidades, cuyos habitantes tienen que pasar por un paso peatonal provisional y transbordar hacia las unidades de transporte público y dirigirse a sus destinos.