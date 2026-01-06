Precisa Llaven situación de policías en detención

La Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige Jorge Llaven Abarca, informó que 11, de los 156 policías municipales detenidos de tres municipios, pasaron a un proceso de judicialización y son investigados.

Se enfatizó que la detención derivó de un operativo aplicado en las zonas de Ocozocoautla, Jiquipilas y Cintalapa.

Motivos

Los 11 policías que enfrentarán la justicia es por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

Llaven Abarca detalló que también se investiga el presunto halconeo. Este delito se reformó recientemente en el Congreso de Chiapas y tiene agravantes que pueden derivar en sanciones que van de 5 a 15 años de prisión.

Después de la detención de los policías municipales, pasaron a una etapa de revisión de los expedientes laborales, de control y confianza.

Las 156 personas que fueron puestos a disposición de la FGE, 101 eran hombres y 55 mujeres, expuso que fueron decomisados 200 teléfonos celulares.

En una transmisión en vivo, el fiscal general detalló que el resto de los elementos policiacos fueron liberados bajo las reservas que marca la ley.

Operativo

Indicó que con el apoyo de las fuerzas federales, se llevaron a cabo los operativos así como cateos. Ahí se detuvieron a las personas que, posteriormente, fueron trasladados a la FGE.

De los policías de Cintalapa, fueron judicializados tres personas, dos más en Jiquipilas y el resto fueron elementos de la corporación de Ocozocoautla.

Finalmente, Llaven Abarca comentó que en la actualidad, por el delito de halconeo se incluyó sanción a quien lo realice por la parte digital y también la que se realiza con el uso de drones.

Incidencia delictiva

Durante una transmisión en vivo, Jorge Llaven también dio a conocer la incidencia delictiva estatal, donde mencionó que durante el 2025, Chiapas registró un descenso general del 43 por ciento en delitos de alto impacto y para dimensionar el resultado dijo que en 2024 se iniciaron dos mil 530 carpetas de investigación, mientras que en 2025 se abrieron mil 440.

Porcentajes

En el delito de robo de vehículo, se tuvo un descenso del 55 por ciento y en cuanto al homicidio doloso en 2024 se iniciaron 662 carpetas de investigación y en 2025, 324, es decir, 338 homicidios dolosos menos, lo que representa una disminución del 51 por ciento. En el caso del delito de feminicidio, en 2024 se registraron 32 carpetas de investigación y en 2025, 31 carpetas. Reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones de prevención, especialmente en el entorno familiar.