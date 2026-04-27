Premian a ganadores de la fase estatal de la OMM

Se realizó la ceremonia de Premiación de la Fase Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) y la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (Ommeb), organizada por la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde participan alumnos desde 4.° grado de primaria hasta 6.° semestre de preparatoria, y donde las y los ganadores recibieron las medallas de manos de las autoridades universitarias.

Al dirigirse a las infancias participantes y sus familiares, el rector Oswaldo Chacón Rojas felicitó a quienes resultaron ganadores y formarán parte de la selección estatal, por este esfuerzo que tiene que ver con conocimientos, aprendizajes, experiencias y nuevas amistades.

Calidad educativa

Afirmó que desarrollar habilidades matemáticas es un tema de suma trascendencia, por lo que la distinción de la Sociedad Mexicana de Matemáticas, para que las y los docentes de la Unach asesoren y entrenen a la selección que representará a Chiapas, es un reconocimiento a la calidad educativa de la institución, pero también un compromiso con ellos.

Por su parte, el docente y delegado de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, Sergio Guzmán Sánchez, expresó que quienes formen parte de esta representación adquieren nuevas habilidades de razonamiento y creatividad.

Reconocimiento

En tanto, el director de la Facultad, Orlando Díaz Hernández, expresó que la premiación reconoce la inteligencia y la capacidad de imaginar soluciones, además de apoyar el talento, al esfuerzo y al futuro de niñas, niños y jóvenes del estado.

Finalmente, el estudiante y ex representante chiapaneco en esta olimpiada, Franco Giosef Álvarez González, invitó a todos los participantes a continuar esforzándose, a mantenerse trabajando a diario para alcanzar sus metas, sin importar los tropiezos que se presenten, lo cual les brindará muchas satisfacciones.