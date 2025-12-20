Premian a ganadores en concurso de dibujo

Se realizó la ceremonia de premiación del concurso de dibujo infantil “Este es mi México”, cuyo tema fue “Huellas Vivas: Riqueza Cultural de México”, el acto contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de representantes de las instituciones colaboradoras, que reconocieron el esfuerzo y talento de los estudiantes premiados.

Durante la ceremonia, María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali, felicitó a los alumnos por su dedicación y resaltó la importancia de iniciativas que promueven la identidad cultural mexicana a través del arte infantil.

La alumna Caysi Grisell Pérez Matute, de ocho años, se ubicó entre los 14 lugares premiados, destacando su obra entre miles de participantes a nivel global. Asimismo, el alumno Sergio Emmanuel Estrada Deara obtuvo una de las 36 menciones de honor, reconocimiento que evidenció la calidad de la formación artística impartida en los talleres de Chilón.

Representó un triunfo

El Coneculta como el Celali reconocieron el esfuerzo y la disciplina de los participantes. Las instituciones coincidieron en que este éxito no solo perteneció a los niños, sino que representó un triunfo para la riqueza cultural de Chiapas, la cual quedó plasmada en cada trazo enviado al concurso.

La jornada concluyó con un mensaje de orgullo por parte de las autoridades, quienes reafirmaron su compromiso de seguir impulsando el arte indígena y regional como un puente con el resto del mundo.