Premian a las y los artesanos del ámbar

Se llevó a cabo la premiación del vigésimo octavo concurso estatal del ámbar, donde se reconoció el trabajo de las artesanas y artesanos de Chiapas, esta actividad repartió un total de 350 mil pesos entre sus 33 galardones de las cinco diferentes categorías.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, en la que estuvieron presentes autoridades y representantes de diversos municipios para reconocer la creatividad y la tradición en el tallado y la joyería del ámbar.

Obras

La directora general del instituto, Marisol Urbina Matus, destacó la participación de 82 obras en esta edición, lo que refleja el creciente interés por preservar la riqueza cultural de los pueblos de Chiapas.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a los ganadores. En las categoría de talla en ámbar bajo relieve, el primer lugar fue para Francisco Emanuel Sánchez Pérez, del municipio de Chiapa de Corzo.

En lo que respecta en talla ámbar escultura, la ganadora fue Marta Lidia Gómez Cruz, de Simojovel.

El premio a obra conjunta recayó en Benito Pérez López, de San Cristóbal de Las Casas. En joyería, Cristian Fabián Girón Díaz obtuvo el primer lugar en la técnica de cartoneado, mientras que Juan García Hernández fue reconocido en la modalidad de joyería mixta; ambos artesanos son originarios de Simojovel.

Otras categorías

Asimismo, Hernán Torres García, también de Simojovel, se llevó el primer lugar en la categoría de Innovaciones en Ámbar.

En la rama infantil, correspondiente a participantes de 6 a 10 años, el primer lugar fue para Santiago Isaí Vale Gómez, de San Cristóbal de Las Casas.

En la categoría de iniciación, de 11 a 14 años, el primer sitio lo obtuvo Jasel Berenice Pale Gómez, del mismo municipio.

Finalmente, en la categoría de Grandes Maestros, el primer lugar fue para Joaquín López López, de Simojovel, quien compartió con los asistentes los detalles de su pieza titulada “Destino Chulel”, inspirada en la conexión espiritual y la simbología maya.