Premian la fotografía y conciencia ambiental

En el marco del Día Mundial del Agua, en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), reconoció a los ganadores del concurso de fotografía “El Agua es Vida”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre el cuidado del agua a través del arte en Tuxtla Gutiérrez.

El concurso reunió a participantes interesados en reflejar, desde la lente, la importancia de este recurso vital.

La ceremonia se realizó en Tuxtla Gutiérrez y fue encabezada por el presidente municipal, Ángel Torres Culebro, acompañado por el director general del organismo, Juan Luis Paniagua Moguel, así como por el director administrativo, Rafael Valenzuela.

Durante el evento se destacó la creatividad y sensibilidad de las y los participantes, quienes a través de sus imágenes plasmaron distintas perspectivas sobre el valor del agua en la vida cotidiana.

Galardones

El primer lugar fue otorgado a Gustavo Adolfo Hernández Cancino por su obra “Sed de Naturaleza”, mientras que el segundo sitio correspondió a José Eduardo Alcaraz Díaz con “Esperanza Verde”.

El tercer lugar fue para Esaú Ramírez Kobeh con la imagen “Olimpiadas en el Río”.

El jurado calificador, integrado por autoridades municipales, fue el encargado de evaluar las obras participantes, aportando su experiencia en la selección de las imágenes ganadoras.

Espacio

Más allá de la competencia, el concurso se consolidó como un espacio de reflexión colectiva sobre el uso responsable del agua, en un momento en que su conservación resulta fundamental ante los retos ambientales actuales.

De acuerdo con el Smapa, este tipo de actividades buscan fortalecer la cultura del cuidado del agua y fomentar la participación ciudadana, utilizando el arte como una herramienta para sensibilizar a la población.