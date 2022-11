Premio al Ahorro y Eficiencia Energética

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Chiapas (CIME Chiapas), dieron a conocer los ganadores de la edición 2022 de la convocatoria al Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética.

El evento fue encabezado por Israel Domínguez Bello, encargado de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías de la Semahn, en representación de la titular María del Rosario Bonifaz Alfonzo; Leo Dan Selvas Cruz, responsable de la CFE SSB de la Zona Comercial Tuxtla, División Comercial Sureste; así como Nahúm Horacio Pineda Orozco, presidente del CIME Chiapas.

En esta cuarta edición, los galardonados fueron la empresa M&S Precisión Glass S. A. de C. V., con la instalación de un sistema solar fotovoltaico de 188 kW y la modificación de sus horarios de producción; el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez (TecNM/ITTG), con la mejora de equipos de iluminación y aires acondicionados, así como el mantenimiento de su sistema eléctrico; Ferretera Mandiola S. A. de C. V., con la implementación de un sistema solar fotovoltaico de 109 kW; y Diversificados Argovia S. A. de C. V., con la instalación de una minihidroeléctrica de 104 kW, además de calentadores de agua solares y eléctricos.

En este contexto, el sector energético a nivel mundial aporta aproximadamente el 80 % de los gases de efecto invernadero. En México, la cifra es similar debido a que poco más del 88 % de la energía que se genera es a través de recursos no renovables, principalmente derivados del petróleo y carbón.

Por ello, el Premio Chiapas al Ahorro y Eficiencia Energética tiene como objetivo incentivar la competitividad de las empresas en esta materia, resaltar la importancia de las energías renovables, así como reducir el consumo y la demanda de energía eléctrica, a través de la entrega de un reconocimiento a las empresas e instituciones que ya se encuentran implementando acciones de consumo sostenibles.