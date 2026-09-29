Preocupa a alumnos situación del Cesmeca

Estudiantes organizadas del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas, impartido en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) y cuya planta docente, conformada por cuatro académicas, fuera inhabilitada por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), expresaron su preocupación, ya que las nuevas catedráticas “no cumplen con el perfil de investigadoras feministas”.

A través de un comunicado reconocieron la relevancia de las situaciones y experiencias de violencia que han sido señaladas al interior del instituto, así como la necesidad de que sean atendidas mediante procesos institucionales responsables, transparentes y con perspectiva feminista.

Al mismo tiempo, consideraron importante visibilizar las implicaciones que esta situación acarrea para quienes “actualmente cursamos el programa y cuyos procesos académicos se encuentran en curso”.

Panorama

“Para nosotras como estudiantes, esto significa la interrupción de procesos académicos a mitad de un semestre que, además, inició con dos semanas de retraso”, se lee en el comunicado.

Indicaron que a dicha situación se suma “la violencia institucional manifestándose a través de un historial de retrasos, procesos administrativos y académicos poco claros, así como una comunicación institucional insuficiente que, desde nuestro ingreso, ha generado incertidumbre sobre nuestra trayectoria formativa”.

Lamentaron las decisiones punitivas tomadas por la universidad, “sin considerar otras formas de justicia y diálogo feminista, vulnerando y afectando los derechos humanos de las estudiantes.

“Esta situación ha generado estigmatización, difamación y odio hacia las estudiantes activistas, feministas y defensoras de distintas latitudes”.

Por último, señalaron que, hasta el momento, permanecen sin una ruta académica definida para dar continuidad a sus procesos de formación e investigación.