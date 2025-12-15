Preocupa a bomberos alza de accidentes

El mes de diciembre inició con un incremento en el número de accidentes automovilísticos en el tramo Chiapa de Corzo- San Cristóbal de Las Casas.

En tan solo una semana, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió cuatro servicios de emergencia, situación que preocupa debido a que es inusual que existan tantas eventualidades a inicios de mes, precisó Eloy Cruz Llaven, coordinador operativo de esta corporación.

Saldo rojo

La preocupación radica en que las eventuales han sido fuertes y han cobrado la vida de tripulantes; ante esto, el coordinador dijo que es necesario hacer un llamado urgente a los automovilistas, tanto a particulares como del transporte público, sobre todo con la revisión de los automotores previo a realizar un viaje.

“Hacemos la recomendación, todas las personas que van a salir a otros municipios o a otros estados, a que es importante que su vehículo sea totalmente revisado, principalmente los frenos, neumáticos y moderar su la velocidad”, precisó.

De las emergencias atendidas expresó que varían los motivos por los que se suscitaron, sin embargo, las más recientes tienen que ver con el exceso de velocidad y fallas mecánicas, como fue el caso de un autobús que volcó por dichas causas y dejó como saldo a 22 personas lesionadas y tres personas fallecidas.

Cruz Llaven reveló que durante el mes de diciembre, de acuerdo a las estadísticas se llegan a atender hasta 25 servicios derivado de accidentes automovilísticos, los cuales también son causados por el consumo de bebidas embriagantes.

Recomendaciones

Ante el aumento de accidentes, bomberos hacen un exhorto a los automovilistas a revisar su vehículo si se tiene destinado salir a carretera.

Se debe verificar el funcionamiento correcto de los frenos, cinturones de seguridad, el motor del carro, las luces; contar con la documentación en regla y sobre todo con el estado de los neumáticos, a fin de evitar el estallido de una llanta y que se pueda perder el control.