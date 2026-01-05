Preocupa a la Iglesia invasión a Venezuela

Ante el inicio del nuevo año, en medio de un mundo polarizado, complejo y controvertido, la Iglesia Católica estableció que “la violencia jamás a de ser para un cristiano una opción para buscar la paz” y mostró su preocupación por “la invasión” a Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos.

El obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, recordó el mensaje del papa León XIV, que invita a contemplar y a reflexionar en la paz “desarmada y desarmante”, advirtiendo la contradicción a nivel mundial de “hacer de la paz un deseo, y a la vez aumentar el presupuesto destinado a la producción de armas y a la seguridad nacional”.

“La violencia se mete a nuestra casa por las rendijas de la agresión o del temor que nos arma con el pretexto de defendernos”, indicó.

Mensaje

En su primer mensaje dominical del año, con motivo de la Epifanía, monseñor López Alfaro advirtió que “la irrupción violenta del gobierno norteamericano en Venezuela es un ejemplo de que con pretexto de la paz, hacer la guerra”.

Reconoció que la situación de Venezuela ha estado muy mal en los últimos años, por lo cual era necesario que el gobierno y el pueblo buscaran una salida a sus problemas y poner a la población en el centro de sus preocupaciones antes que a una forma de pensar.

Sin embargo, advirtió que “desde donde se vea, la invasión a un país y la violación de su soberanía siempre son una forma muy violenta e inaceptable de buscar solucionar los problemas”.

Mostró su esperanza y el compromiso de buscar la paz, “no como un motivo de oración o una meta, sino como una realidad que ha de acompañarnos en el camino de la vida”.