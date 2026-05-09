Preocupa a pescadores posible colapso pesquero

El sector que se dedica a la pesca en la costa de Chiapas, mantiene preocupación por las bajas capturas y temen que ocurra un colapso a mediano plazo por el calentamiento del mar, al respecto, el científico Vicente Castro Castro advirtió que por esta situación, el camarón pargo amarillo y el guachinango son especies más afectadas por el cambio.

El investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas expuso que la costa chiapaneca está en la “piscina cálida del Pacífico oriental”, una de las zonas oceánicas más cálidas del planeta, por lo que el aumento de la temperatura del mar está moviendo los bancos de camarón y otras especies más al norte o a aguas más profundas.

Migración

Señaló que el calentamiento del agua está incrementando tanto, que las especies ya no están encontrando su hábitat y están migrando hacia latitudes más altas, lo que ha provocado que la captura haya caído en los últimos años.

“El calentamiento del agua es el principal factor, pero también influyen la pesca desordenada, no registrada e ilegal, la contaminación y la acidificación del océano, este es otro problema que casi no se ha abordado, ya que no tenemos datos en este momento de cómo está la acidificación aquí en la costa de Chiapas”, reconoció.

Riesgos

El investigador detalló que, según las tendencias, la situación se mantendrá similar hasta 2030, pero se espera que, si en ese año no se corrigen las cosas, empiece el descenso fuerte de la producción pesquera en Chiapas.

Por eso propuso crear un programa estratégico para la pesca y acuacultura bajo escenario de cambio climático, ya que, si no se tiene un programa, solamente se estará dando “palos de ciego”.