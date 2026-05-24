Preocupa alza de precio de materiales

Los precios de los materiales para la construcción se elevaron este año debido al aumento en los costos del combustible y el diésel, situación que comienza a generar preocupación entre el sector constructor del estado.

De acuerdo con Rogelio López Vázquez, presidente de la asociación civil Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social, el alza en los energéticos derivó en un encarecimiento general de servicios y productos del ramo.

“Este año nos pegó mucho”, afirmó, y además dijo, que si bien, existen circunstancias mundiales que explican el fenómeno, el impacto en el sector local fue innegable.

Afectaciones a negocios

López Vázquez, quien también se dedica a la fabricación de impermeabilizantes a base de asfalto, detalló que su negocio resintió de forma directa los incrementos.

Pese a los esfuerzos por mantener los precios, admitió que la materia prima resultó más cara para los productores, lo que complicó ofrecer los artículos a menor costo, situación que muchas veces es mal visto por los clientes.

El empresario insistió en que la alza pegó directamente en los fabricantes locales y como parte de las alternativas, hizo un llamado a la sociedad para trabajar en conjunto y apoyar a las empresas de la región, con el fin de reactivar la cadena productiva.

Trabajo coordinado

Puntualizó que solo mediante el impulso mutuo entre los actores del sector se podría sobrellevar la situación, de otra manera el panorama se vería más complicado de lo que de por sí ya es.

Expresó su deseo de que el conflicto mundial que afectó los costos concluya pronto, pues las afectaciones no solo golpea al ramo constructor, sino diversos sectores.