Preocupa aumento de temperatura en Tapachula

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que durante este mes se han presentado en toda la región temperaturas bajas durante las madrugadas, las cuales contrastan con el marcado calor que se persone durante el medio día, este fenómeno ha provocado que en Tapachula la temperatura alcance los 36 grados a la sombra, con sensación termina de 39 grados y que podría continuar aumentando.

Hay preocupación de las autoridades de PC porque haya una marcada diferencia con las temperaturas gélidas que se presentan en otras regiones del estado, los pronósticos del SMN para el día de hoy son de 35 grados, mientras que para el sábado y domingo el termómetro alcanzará los 34 grados a la sombra con pocas probabilidades de lloviznas.

Pronósticos

En entrevista, el delegado de Protección Civil (PC) en el Soconusco, Joaquín Montes Molina, afirmó que las altas temperaturas son propias de la temporada de estiaje, que para este año los pronósticos son alarmantes, por lo que es necesario extremar precauciones.

Exhortó a la población a hidratarse de manera adecuada, consumir suero vida oral y no caminar en la vía pública o realizar ejercicio en las horas críticas para evitar el golpe de calor o insolación, principalmente en el sector más vulnerable, que son adultos mayores y niños.

“En los últimos días se ha resentido altas temperaturas en Tapachula y los demás municipios del Soconusco, y los pronósticos marcan que seguirán estas condiciones en los próximos días, por lo que pedimos a la población a extremar precauciones”, abundó el delegado.

También recomendó a la población a evitar consumir alimentos en la vía pública, debido a que las condiciones climáticas generan que los alimentos se descompongan con mayor rapidez, lo cual podría generar enfermedades gastrointestinales.

El funcionario puntualizó que estas condiciones son propias para el registro de incendios de pastizales y forestales, por lo que pidió también a las personas a evitar quemas agrícolas y no tirar colillas de cigarro, las cuales pueden provocar grandes siniestros.