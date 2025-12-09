Preocupa aumento de tuberculosis

El aumento en los casos y muertes por tuberculosis, así como el posible incremento de casos resistentes en el país, son “una bomba que necesita atención”, afirmó Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador titular en el departamento de salud de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Luego de afirmar que a raíz de la pandemia de covid-19, se incrementaron en México los casos y muertes por esta enfermedad, añadió que “lo anterior lo podemos ver en el número de fallecimientos y en muchos indicadores, nos preocupan porque no sólo es la tuberculosis como tal, sino otra serie de microbacterias que también están infectando mucho a México”.

En entrevista dijo que la enfermedad no sólo afecta con los casos nuevos y los ya existentes, sino con el resultado de los tratamientos porque “la tuberculosis es sensible a los cuatro medicamentos que se utilizan; se supone que el 85 u 88 por ciento, o sea, casi 9 de cada 10 casos tendrían que curarse en condiciones normales, pero en México estamos alrededor del 80 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud”.

Insistió en que si a eso se le agrega “que tenemos más mortalidad y sobre todo, el foco rojo que representa el número de casos resistentes, es una bomba que necesita atención”.

Agregó: “Digo esto porque mientras en un caso sensible a los cuatro fármacos logramos más o menos una curación de 8 de cada 10, si bien nos va, en los casos en los que no hay sensibilidad, es decir que la persona tiene una forma resistente a los medicamentos, sale mucho más caro, ya que de 10 mil o 15 mil pesos que cuesta el tratamiento, administrado de forma gratuita a las personas afectadas por parte del sector salud, puede subir a mucho más de 100 mil, dependiendo de la gravedad del paciente y las tasas de curación bajan sensiblemente”.

Sánchez Pérez, quien en días recientes fue nombrado presidente de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y Otras Micobacteriosis A.C., señaló que se estima que en México, más de 3 mil personas pueden estar muriendo al año por la tuberculosis. A nivel mundial, hay más de 10 millones de casos nuevos y más de un millón mueren.

“Desde que el covid-19 se controló, la tuberculosis volvió a aparecer como el principal agente infeccioso único, como el mayor líder de muertes en el mundo”, aseveró.

El investigador afirmó que “estamos hablando de casos preocupantes porque la tuberculosis afecta más a los que se denominan grupos vulnerables y que se encuentran en más desventajas con respecto a otros: poblaciones indígenas, migrantes y personas privadas de la libertad en donde es mucho más que preocupante lo que se está viviendo, y en general todas las personas que están en condiciones de pobreza y desnutrición”.