Preocupa cierre de negocios en Tapachula

El cierre de comercios no solo afecta al centro histórico de Tapachula, que fue desde hace décadas el motor económico de esta región, la crisis se está extendiendo por todos los sectores de la ciudad, señaló en entrevista el empresario local, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez.

Expuso que lo que está viviendo la iniciativa privada de Tapachula no solo es preocupante, sino que causa alarma, ya que el cierre de negocios se ha agudizado en los últimos meses, situación que ha alcanzado a diversos giros, entre ellos, sucursales bancarias.

Señalan que el primer banco, que no solo abandonó el centro de la ciudad, sino al municipio, fue Scotiabank, ubicado frente al parque Central.

Hechos

Recientemente se fue HSBC de la 1a Poniente y 2da Norte, y hace menos de una semana se anunció el cierre de la sucursal Santander de la central Poniente y 2a Sur.

Señaló que estos tres bancos, con mucho movimiento de dinero y de personas, al irse propiciaron el retiro de clientes y de circulante en el primer cuadro de la ciudad.

Indicó que en el centro también han cerrado casi un centenar de locales y ahora se han sumado sucursales de farmacias y tiendas de autoservicio.

Gálvez Sánchez reconoció que este fenómeno adverso no se vivió ni en la pandemia, aunque el centro cerró tres meses, lo que es el resultado de la parálisis económica que enfrenta Tapachula.

Para el empresario son varios factores los que han pegado: la caída de la derrama económica de los visitantes guatemaltecos que por años “salvaban la economía local”, el alto costo de rentas y la parálisis económica que ha desplomado las ventas.