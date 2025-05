Preocupa cierre de UVM a alumnos y padres

La Universidad del Valle de México (UVM) anunció el cierre definitivo de su campus en Tuxtla Gutiérrez al concluir el ciclo escolar actual. La decisión ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil y padres de familia, quienes buscan alternativas educativas para sus hijos; mientras piden apoyo a la Secretaría de Educación del estado de Chiapas para los trámites correspondientes.

Testimonio

Sasil De Coss, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Diseño y Comunicación Gráfica, expresó su sorpresa y preocupación ante la noticia.

"Me quedé atónita por lo que pasó, está muy acelerado todo, muy estresante y son cosas que uno no tiene planeado", comentó.

Ante la situación, explicó la consideración de diversas estrategias para continuar sus estudios, incluyendo la posibilidad de trasladarse a otro campus de la UVM en otro estado o buscar instituciones locales que ofrezcan programas similares y que puedan revalidar sus materias.

Por su parte, una madre de familia, cuya hija se encuentra próxima a ingresar al quinto semestre de bachillero, señaló la dificultad del proceso.

"No nos han dicho nada más además de esperar. Estoy buscando inscribirla en otra escuela", señaló.

Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Educación con la finalidad de recibir apoyo por parte de dicha autoridad en el proceso administrativo.

"Queremos pedirle a la Secretaría de Educación que nos ayude con los trámites, más que nada la revalidación de materias que es lo más difícil", indicó.

Además, otro estudiante de la carrera de comunicación expresó su descontento con la situación.

"La verdad no los veo muy preocupados, ya tomaron una decisión y simplemente no les importa, probablemente me vaya a la Ciudad de México a estudiar allá, pero en otra universidad no pienso inscribirme en otro plantel de la UVM", afirmó.

Alternativas

La UVM ha ofrecido alternativas para los estudiantes afectados, incluyendo convenios con otras universidades en Tuxtla Gutiérrez y la posibilidad de trasladarse a otros campus de la institución con ciertos beneficios.

Sin embargo, la falta de información detallada y la rapidez de la decisión han generado desconfianza y preocupación entre la comunidad estudiantil y sus familias.