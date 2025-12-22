Preocupa circulación de billetes falsos

Ante los intentos de fraude con billetes falsos de 200 y 500 pesos en el mercado de Tapachula, comerciantes alertaron a tener cuidado con este tipo de estafas.

En esta temporada aumentan vivales que buscan sorprender a algunos comercios del primer cuadro de la ciudad fronteriza, donde ya hay por lo menos dos casos.

Golpe en la economía de empresarios

El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, alertó sobre la circulación de billetes falsos, lo cual representa un golpe en la economía de los empresarios.

Explicó que esta situación representa una pérdida doble para los comerciantes, ya que no solo pierden dinero sino también la mercancía o servicio que se entrega a las personas que compran con dinero falso.

“Es una pérdida doble porque además del dinero que no ingresa, es la mercancía que se entrega o el producto o el servicio, cuyos casos se han incrementado en los últimos días, incluso, muchos compañeros exponen en sus establecimientos los billetes apócrifos”, abundó.

Señaló que los estafadores se aprovechan del movimiento comercial y de la saturación de las cajas para entregar billetes falsos, ya que ante la gran cantidad de clientes, el personal no revisa con cuidado y detenimiento.

Revise el papel moneda

Recomendó a los comerciantes tomar medidas para evitar ser víctimas de esta estafa, como revisar cuidadosamente los billetes, utilizar marcadores de billetes falsos y verificar la autenticidad de los mismos con luz ultravioleta.

“Es importante tomarse el tiempo para verificar que el billete no sea falso, ya que hay muchos comerciantes que han reportado afectaciones”, expresó.

La Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula hizo un llamado a los empresarios locales para que estén alerta.