Preocupa discursos de odio en la Fiesta Grande

La Red por la Inclusión de la Diversidad en Chiapas alzó la voz para manifestar su preocupación ante la oleada de comentarios homofóbicos, discursos de odio y ataques dirigidos hacia la comunidad LGBTTIQ+, durante el desarrollo de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo.

La red, integrada por organizaciones civiles y activistas independientes, subrayó que esta situación es una violación al Artículo 5 de la Constitución del Estado, que garantiza el derecho a no ser discriminado por preferencia sexual o cualquier otra condición.

Tradiciones

Reconocieron que es necesario tener en cuenta el valor de defender el sentido cultural de figuras tradicionales como la Chuntá; sin embargo, lanzaron un llamado a distinguir entre una auténtica defensa cultural y la discriminación.

“Cuando el problema son las expresiones desde la disidencia y no los excesos, no estamos frente a una defensa cultural: estamos frente a homofobia”, afirmaron.

La agrupación hizo hincapié en que la cultura no se debilita al incluir, sino que se fortalece, y que las tradiciones se viven con respeto y armonía para todas las personas.

Identidad compartida

La Red enfatizó que la Fiesta Grande, como identidad compartida, no tiene dueño y pertenece a todos: a quienes nacen, llegan, se quedan o aman Chiapas. Recalcaron que la sociedad urge de espacios libres de todo tipo de violencias, incluidas las que se propagan desde las redes sociales, donde nadie tenga que vivir con miedo por ser quien es.