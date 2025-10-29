Preocupa disminución en consulta dental

El odontólogo de práctica general, Filiberto Dario Pérez Díaz, comentó que la consulta odontológica ha ido a la baja en lo que va del año, al igual que otros sectores; lo anterior, debido a la situación económica sumado a que todavía no existe una cultura de prevención en la salud bucal.

Dijo que ha platicado con varios colegas odontólogos y han señalado lo mismo: “Ojalá fuera porque han mejorado en la salud bucal”, pero la realidad es que la mayoría de las personas buscan atención cuando presentan dolor fuerte. “La realidad es que hay una conjugación de factores, la economía, falta de hábito y poco acceso a tratamientos de calidad”.

Festividades un factor

Indicó que las fechas festivas también son un factor, actualmente el Día de Muertos, le sigue Navidad y fin de año; también Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres y Día del Padre, e igualmente los periodos vacacionales; todo porque las familias gastan en otras cosas.

Lo ideal sería que existiera la cultura de la prevención, pero la educación dental pública se ve muy disminuida porque no existe conocimiento en los pacientes de todo lo que conlleva una caries dental no tratada a tiempo, aparte que afecta la salud también impacta en la economía.

Esa falta de prevención o atención oportuna hace que los odontólogos realicen en su mayoría tratamientos para un problema dental muy avanzado, que además son muy costosos.

Ante la temporada presente y las próximas fiestas decembrinas, dijo que no se trata de limitarse o limitar a los niños, en no comer dulces, panes, galletas, refrescos, la idea es que si comen alguno de estos productos, con alto contenido de azúcar, se cepillen los dientes inmediatamente.

El cepillado adecuado, el uso de hilo dental para los adultos, después de cada comida es la clave para evitar caries, además de una visita semestral al odontólogo para una limpieza dental.