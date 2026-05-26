Preocupa el diagnóstico tardío de cáncer digestivo

El 80 % de los casos de cáncer colorrectal y gástrico diagnosticados en etapas avanzadas, tres o cuatro, lo que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia, porque los síntomas suelen atribuirse a otras causas y muchas personas se automedican.

Francisco Freyría, director de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, comentó que la detección oportuna puede elevar la tasa de curación hasta en un 90 %, por eso es importante también que los médicos de primer contacto también se capaciten.

Destacó que la situación del cáncer digestivo en México requiere acción inmediata. Según cifras recientes de 2025 y 2026, el cáncer colorrectal se ha consolidado como la primera causa de muerte por tumores malignos, registrando aproximadamente 16 mil 082 nuevos casos anuales.

Según los registros, el 80 % de los pacientes se diagnostica en etapas avanzadas y el cáncer de colon es la primera causa de muerte por cáncer en hombres entre 30 y 59 años.

El cáncer gástrico suele originarse a partir de lesiones precancerosas en el revestimiento del estómago, mientras que el cáncer colorrectal afecta el colon o el recto y se relaciona con factores como la edad, los antecedentes familiares, hábitos, estilos de vida y alimentación.

Ambos cánceres en etapas tempranas suelen ser asintomáticos y con frecuencia pueden confundirse con una gastritis o colitis, lo que limita las posibilidades de un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz.

Factores como la vida sedentaria, el aumento en el consumo de carnes procesadas, dietas poco equilibradas, consumo excesivo de alcohol o tabaco y la obesidad juegan un papel clave en el desarrollo del cáncer colorrectal.