Preocupa en la Costa aumento de incendios

Comisariados ejidales de la región Costa manifestaron su preocupación por el incremento de incendios durante el presente año, situación que ha provocado cuantiosos daños materiales en sus parcelas.

Durante una reunión de comisariados, señalaron que en lo que va del año se han registrado más incendios en todos los ejidos de Tonalá, en comparación con años anteriores. Los ejidos con mayor número de reportes son Ignacio Ramírez, Durango, Tres Picos, Juan Sabines, El Herrero, Pueblo Nuevo, La Barra, Paredón, Unión y Progreso.

Fuertes vientos

Indicaron que, pese a los esfuerzos realizados para frenar el avance del fuego y creando estrategias como la apertura de rondines, los incendios han resultado difíciles de controlar debido a los fuertes vientos, que provocan que las llamas se propaguen hacia otras parcelas, ocasionando mayores afectaciones.

Los comisariados señalaron que, ante esta situación, lo único que les queda es extremar precauciones y evitar exponerse de manera innecesaria al intentar sofocar la lumbre, ya que cualquier descuido puede representar un grave peligro.