Preocupa incremento de aves rescatadas

En menos de una semana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa) ha rescatado en Chiapas al menos a 74 animales de las cuales la mayoría son aves, mismos que han sido trasladados a la UMA Santuario Rancho Los Robles, informó el conservacionista Efraín Orantes Abadía.

Calificó estas cifras negativas como “toda una tragedia” y que refleja la persistencia de la mala práctica del tráfico ilegal de fauna silvestre en el estado.

Mediante un video explicó que entre las especies rescatadas se encuentran periquitos del Pacífico, loros de mejilla amarilla, loros de nuca amarilla, periquitos frente naranja y periquitos frente blanca.

Orantes señaló que, pese a la difícil situación, la buena noticia es que los animales recibirán cuidado profesional, alimentación adecuada y un espacio digno en jaulas de rehabilitación instaladas en dicho rancho.

“La confianza de darnos a los animales sabiendo que se les va a tratar profesionalmente con un médico especialista en fauna silvestre es fundamental”, expresó.

Llamado

El conservacionista hizo un llamado a la ciudadanía para que entregue voluntariamente a Profepa cualquier loro que tenga en cautiverio, evitando multas que van desde 500 hasta 700 mil pesos y penas de hasta nueve años de prisión.

“No sean egoístas, acá se les va a dar una mejor vida”, enfatizó.

Además, anunció la próxima construcción de recintos para guacamaya verde y guacamaya roja, que formarán parte de un programa de reproducción con miras a la reintroducción, principalmente de la guacamaya verde, misma que se encuentra prácticamente extinta desde hace más de 70 años en el territorio

Finalmente, agradeció la confianza del encargado del despacho de Profepa en Chiapas, Enrique Zapata para el cuidado y resguardo de estas especies.