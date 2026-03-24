Preocupa incremento de la gasolina

En la última semana, ciudadanos han reportado el incremento en el precio de la gasolina el cual ha tenido un aumento aproximado a los tres pesos, situación que no solo se ha replicado en todo el estado sino a nivel nacional y comienza a representar un golpe en la economía de los ciudadanos y principalmente de los transportistas.

Algunas gasolineras ubicadas al poniente de la ciudad registraron este lunes el precio de la gasolina magna en 23 pesos con algunas variantes en centavos, sin embargo en lo que respecta a la tipo premium se cotizó hasta en 28 pesos.

Para Daniela, quien a diario utiliza su vehículo para trasladarse a su centro de trabajo, el gasto en el consumo de gasolina representó un golpe silencioso a su bolsillo que apenas notó.

Explicó que en la semana cargaba 250 pesos equivalente a 10 litros de premium, pero en la última semana el rendimiento de su vehículo duró menos días, por lo que tuvo que gastar más en gasolina.

Precio promedio

De acuerdo a las estadísticas nacionales, el precio promedio de la gasolina regular se ubica en los 23.67 pesos el litro, cerca del 90 por ciento de las estaciones de servicio sea mantenido por debajo de los 24 pesos.

Mientras que por el lado de la gasolina premium se ha establecido en 26.89 pesos por litros, esta última es la que más se ha encarecido y aumentado al menos en la capital chiapaneca un aproximado de hasta tres pesos.

Acuerdo

Ante esta situación y por la preocupación ciudadana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Ivan Escalante Ruiz, indicó este lunes en conferencia mañanera que aproximadamente 11 mil 259 estaciones han respetado el acuerdo de estabilización de precios impulsados a nivel nacional.

Al mismo tiempo advirtió que se han detectado casos donde la gasolina regular se comercializa en 24.99 pesos, tal es el caso de bahía de Banderas Nayarit, situación que ya fue reportada por la dependencia.

El titular reiteró que los monitoreos continuarán para asegurar que se mantienen los precios competitivos y al mismo tiempo proteger la economía de los consumidores.