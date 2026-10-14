Preocupa inestabilidad de servicios básicos

Industriales de la región Soconusco de Chiapas advirtieron que ante la inminente llegada de al menos 11 empresas chinas al Polo de Desarrollo del Bienestar en Tapachula, misma que se ha anunciado como “el detonante económico esperado por años”, existe la preocupación por una problemática de mucho tiempo: la inestabilidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En entrevista, el presidente de la Canacintra en Tapachula, Nicolás Castañeda Javier, hizo referencia a esta situación; expuso que los cortes de energía son generalizados en toda la región y afecta directamente los procesos de producción, comercios y a la población en general, por la deficiente entrega del fluido eléctrico a cargo de la CFE.

Afectaciones

Afirmó que “son un foco rojo para las empresas que decidan invertir, ya que en la actualidad esta situación la padecen los empresarios locales, y que evidentemente es un riesgo”.

El líder empresarial explicó que la instalación de nuevas empresas demandará una mayor cantidad de energía, por lo que existe el temor de que se agudice la problemática si no se garantiza el suministro.

Sobre el tema, indicó que miembros de la CFE han informado que se están arreglando líneas y haciendo cambio de transformadores, muchos de los cuales llevaban años sin mantenimiento, con el compromiso de que “cada vez sean menos los problemas”.

Sin embargo, Castañeda Javier reconoció que el municipio y la región tienen serios problemas de abastecimiento de servicios básicos, no solo de energía eléctrica por líneas en mal estado, sino también de agua potable por la falta de mantenimiento en los canales de distribución.