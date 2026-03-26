Preocupa la falta de apoyos a productores

A pocas semanas del inicio del ciclo de la siembra 2026, productores de maíz en la región del Soconusco enfrentan incertidumbre ante la falta de apertura de ventanillas y programas de apoyo por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Los agricultores señalaron que estos esquemas son fundamentales para acceder a insumos y mecanismos de comercialización indispensables para la próxima temporada agrícola.

En entrevista, Indalecio Flores Bámaca, coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), destacó que los productores urgen a las autoridades la habilitación de estos programas en tiempo y forma.

Siembra

Indicó que el próximo 3 de mayo inicia la temporada de siembra de maíz; sin embargo, hasta el momento no cuentan con insumos ni paquetes tecnológicos para trabajar sus tierras, además de carecer de fertilizantes, semillas, insecticidas y herbicidas.

Señaló que en otros estados productores ya han abierto ventanillas, al considerarse regiones de mayor producción, mientras que en Chiapas los agricultores continúan a la espera para poder entregar su documentación.

“Si no abren ventanillas las dependencias, quiere decir que no habrá apoyo; sin embargo, ya se publicaron reglas de operación de algunos programas y esperamos que a mediados o finales de este mes puedan habilitarse”, expresó.

Buscan respaldo

El también presidente de la Asociación Regional de Productores de Café y Maíz subrayó la importancia de contar con respaldo del gobierno estatal para recuperar un cultivo esencial para los pequeños productores del Soconusco.

Fortalecer red

Asimismo, señaló la urgencia de tener la infraestructura adecuada para la recepción del grano, como ocurre en otras entidades, con el fin de fortalecer la red de centros de acopio en Chiapas, especialmente en regiones como la Frailesca, Comitán y Las Margaritas, donde la producción de maíz es significativa.