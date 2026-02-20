Preocupa reducción de jornada laboral

Empresarios agrícolas de la frontera sur expresaron su preocupación ante la reciente aprobación del dictamen de reforma constitucional de jornada laboral para disminuir de 48 a 40 horas el tiempo de trabajo semanal, argumentan que esto traerá como consecuencia riesgos de un alto impacto negativo en los costos operativos, la productividad y la estabilidad en el sector, y a las pequeñas y medianas empresas.

En entrevista, Abel Ruiz Méndez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Tapachula, afirmó que el gobierno federal ha cargado la mano al sector empresarial, imponiendo reformas como la reducción de la jornada laboral, aumento de vacaciones y el aguinaldo, sin ofrecer en contraparte incentivos fiscales o financiamiento para los inversionistas que se ven condicionados a reducir personal o cerrar sus empresas.

Afectaciones

Señaló que es el sector empresarial quien sostiene la economía de México con esfuerzo propio sin que haya estímulos y apoyos, es decir “que el gobierno no ha aportado nada, ahora con la jornada laboral de cuarenta horas el golpe es contundente”, aseguró Ruiz Méndez.

Afirmó que existe el temor de que la reducción de horas sin un aumento equivalente en productividad resulte en una caída en la producción y un aumento en los precios al consumidor final.

Indicó que sectores como el comercio, servicios y la agricultura, son considerados los más vulnerables en la frontera sur, ya que operan con personal constante, por lo que esta medida provoca incertidumbre para los pequeños empresarios.

Añadió que consideran que la reducción de la jornada laboral no es viable para el sector agrícola, ya que la producción no puede esperar y requiere una atención constante, por lo que esta medida impactará en la operatividad de este sector.

Aseguró que la situación es crítica, ya que el impacto negativo de la reforma podría llevar a despidos y cierres de empresas del sector, quienes luchan por mantenerse ante la poca producción y la caída de precios.

“El gobierno debe apoyar al sector empresarial, no perjudicarlo, necesitamos financiamiento y apoyo para crecer, no más carga fiscales y reformas que nos afectan”, finalizó el presidente de la Canacintra Tapachula.