Preocupa situación que se vive en la región Sierra

“La situación que se vive en la frontera sur de México y en la Sierra de Chiapas es de gran preocupación porque las autoridades federales no atienden los llamados de la sociedad, de la iglesia y de grupos sociales y empresariales”, señaló Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Organización de Mujeres para la Liberación Nacional.

Defensora

La dirigente social y defensora de los derechos de la mujer indicó que se viven momentos muy difíciles, “preocupa la desaparición de mujeres, de niños, es un foco rojo que el gobierno federal ha tomado a la ligera, con datos distintos a la realidad, en donde se presume la presencia de instituciones como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, pero estos han sido incapaces de solucionar la inseguridad que existe en la Sierra de Chiapas e incluso en los municipios fronterizos con Guatemala”, expresó.

“La gente cree en el presidente López Obrador, votó por él, es la autoridad máxima y la ha pedido que intervenga, que no se intente tapar el sol con un dedo ante una realidad muy grave, en la actualidad no solo para las mujeres trabajadoras sino también para los hombres que se preocupan por salir a buscar el alimento para la familia, aquí lo preocupante es si se va o no a regresar con vida”, refirió.

“El llamado no es solo al presidente de la república, sino a los senadores, a los diputados federales en los que la gente confía que aún pueden agarrar al toro por los cuernos y atender el llamado ciudadano que pide seguridad”, expresó.

“Es lamentable que se diga que la Guardia Nacional cuida de los mexicanos, la mayoría son muy jóvenes que no tienen la experiencia ni la capacitación adecuada para enfrentar situaciones difíciles como las que se vive en los municipios de la Sierra de Chiapas o en los municipios fronterizos con Guatemala”, detalló.