Preocupa tala de más de 200 hectáreas

La Red Intercultural de Abogadas de Chiapas, dio a conocer su “profunda preocupación ante los actos de destrucción ambiental ocurridos en la comunidad de San José la Nueva, y en diversas localidades del municipio de Huixtán, Chiapas”.

A través de un documento, denunciaron que durante años, el delito de ecocidio en Chiapas ha estado marcado por la impunidad y la corrupción, “vulnerando el derecho fundamental de nuestros pueblos y comunidades a la preservación de sus recursos naturales como elementos esenciales de su cultura, y el derecho humano a un medio ambiente sano”.

Por todo lo anterior, hicieron un llamado “respetuosamente a las autoridades competentes para: desplegar medidas urgentes para detener las actividades ecocidas”.

Exigen “socializar información sobre las consecuencias sociales y jurídicas que conlleva la destrucción de nuestro medio ambiente”.

Así como “realizar los actos de investigación necesarios para sancionar a las personas responsables de estos crímenes”. Y “Porque la defensa de la tierra no tiene otra otra finalidad que no sea la defensa de la vida”, concluye el comunicado.

Denuncia autoridades tradicionales

Cabe señalar que este fin de semana indígenas tsotsiles y autoridades tradicionales de diversas comunidades del municipio de Huixtán, denunciaron el grave ecocidio derivado de la tala de más de 200 hectáreas de bosque, por lo que exigieron la intervención inmediata de las autoridades para frenar la devastación ambiental.

Los pobladores señalaron que esta problemática se ha presentado desde 2022, intensificándose en el último año. Acusaron directamente “a la Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo (ODDEP) de ser responsable de la destrucción, al considerar que sus acciones contradicen sus principios y han afectado gravemente el equilibrio ecológico y el patrimonio natural de la zona”.