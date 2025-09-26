Preocupación por la circulación de billetes falsos

Con el inicio de la Feria de San Francisco de Asís en Tonalá, se incrementó la circulación de billetes falsos afirmaron comerciantes y familias de la ciudad.

Expresaron que muchos negocios han resultado estafados con billetes de 50 y hasta 500 pesos.

El comerciante Víctor Rodríguez de Paz señaló que para evitar todo tipo de sorpresas, cuentan con lapiceros que detectan si el billete es original o falso, ya que consideraron que no van a permitir este tipo de delitos.

Negocios

Expresaron que en la ciudad de Tonalá existen unos tres mil negocios de diferentes giros, los cuales han mostrado su preocupación por el incremento de la circulación de billetes falsos.

Exigieron a las autoridades policíacas estar muy atentos para poder detectar a los estafadores y de esta manera evitar que sigan haciendo de la suya.