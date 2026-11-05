Preocupante panorama para los productores

Hay preocupación e incertidumbre entre las y los productores de café en Chiapas, en cuanto a la cosecha para el ciclo 2026-2027 dado el prolongado periodo de sequía que se registró en algunas regiones, principalmente en el Soconusco y Costa, lo que podría afectar el precio.

Rigoberto Galindo Velázquez, coordinador ejecutivo del Comité Nacional Sistema Producto Café, comentó que la variabilidad climática ha provocado que la maduración de los frutos no sea uniforme, lo que representa pérdidas y afecta la economía de los cafetaleros.

Lluvias normales

Indicó que el ciclo 2025-2026 fue bueno en términos generales. La producción se mantuvo estable gracias a que se registraron más lluvias de acuerdo a las temporadas habituales, sin embargo, este año, fueron mucho menos, solo en junio, julio y parte de septiembre.

“Sin duda la producción va bajar, la sequía realmente afectó. En el Soconusco y la Costa la maduración está muy revuelta, no todos los frutos maduraron, hay zonas muy secas. En otras regiones aún no ha comenzado, ya que hubo un poco más de lluvias, pero si se vislumbra que la producción será menor.”

Preocupa también porque la falta de precipitaciones afecta la calidad del grano, debido a que se sabe que el agua de lluvia tiene una ligera acidez natural que ayuda a que las raíces del cafeto disuelvan y asimilen mejor los minerales del suelo, además, incorpora compuestos nitrogenados naturales.

Vital producto

El café es el principal motor de la economía de varias comunidades rurales, ahí la preocupación, porque, además, los cultivos de maíz se secaron y ya no es posible volver a sembrar, por las condiciones climáticas y porque ya no tienen recursos. “Sin duda habrá una crisis para muchos productores”.

Esperan que no empiece la desesperación y los productores vendan sus granos a precios muy bajos a intermediarios.