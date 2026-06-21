PrEP, tratamiento de protección contra VIH

Para evitar la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) entre la población se recomienda una prevención combinada, que incluye la administración de la Profilaxis Pre Exposición (PrEP), así como el uso del condón en todas las relaciones sexuales, indicó Juan Luis Mosqueda Gómez, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (Censida).

Dijo que como parte de las estrategias de prevención que impulsan entre la población con mayor riesgo de contraer el VIH, se emplea la PrEP, uso de medicamento antirretroviral para evitar la transmisión de este virus.

Eficacia

Destacó que todas las personas en México pueden acceder a la PrEP de forma gratuita; este medicamento es una estrategia completa y efectiva cuando se toma de forma correcta, su eficacia rebasa el 95 por ciento de protección.

De hecho, el sector salud promueve la prevención combinada, que contempla el uso de antirretrovirales para profilaxis pre y post exposición (PrEP y PEP, respectivamente), la utilización del condón interno y externo, el cuidado mediante consejería, así como recomendaciones en salud sexual.

Requisito

El requisito para ser candidato o candidata a la PrEP, es no tener VIH; cuando una persona se acerca a recibir este antirretroviral, se le realiza una prueba de detección, y si resulta negativo se puede acceder a esta estrategia.

En caso de salir positivo, se vincula de igual manera a recibir atención gratuita para tratar su caso en específico, de tal manera que esta estrategia se convierte en difusor de apoyo para las personas.

El tratamiento se administra en dos modalidades, la primera es la PrEP oral diaria; se toma una pastilla al día para quienes tienen riesgo continuo de contraer VIH; y la segunda forma es por evento; en la que se ingieren cuatro tabletas en total, previo y posterior a una exposición sexual específica sin protección o por un riesgo aislado.