Prepa 1 aplica registro de alumnos con huella digital

La centenaria escuela preparatoria de Tapachula, o Prepa 1 turno matutino, es pionera en la implementación del sistema de seguridad en este nivel, mismo que permitirá utilizar la huella digital como método de identificación para el acceso de alumnos, lo que genera certeza y seguridad para padres de familia, maestros y los mismos estudiantes.

Se señaló que es un método moderno y sencillo que no requiere dispositivos adicionales, más que los datos actualizados que estén cargados en el sistema y es prácticamente infalsificable. Con ello se evita que entren alumnos o jóvenes externos a la institución sin que se tenga el conocimiento, como ocurría en la actualidad con algunos infiltrados de otras instituciones, de otro turno o que ya no pertenecen a la institución.

Se inició con los alumnos de primer semestre y posteriormente se irán sumando tercero y quinto. Los equipos son adquiridos con recursos de las aportaciones de los padres de familia otorgados al inicio del ciclo escolar.

En entrevista, el director de turno matutino de la Prepa uno, Carlos Alberto Espinal Liévano, expuso que en asamblea con padres de familia se determinó poner en marcha esta disposición ya que se había detectado que algunos jóvenes de otras instituciones, o que ya concluyeron sus estudios en la escuela o que se dieron de baja, estaban ingresando al plantel.

Refirió que en caso de ser necesario podría determinar la hora y salida de los alumnos y, en algunos casos, información para los padres que desconocen que sus hijos ya no están estudiando y que habría causado baja.

El docente y directivo señaló que las aportaciones de los padres de familia se dirigen a situaciones de bienestar para los alumnos. Recientemente se pintó el plantel y hoy se pone en marcha este programa para el ingreso con más seguridad para toda la institución, consideró que en esta fase de inició podrían surgir algunos detalles que serán solventados con el paso de los días.