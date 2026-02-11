Prepa intercultural: historias que cruzan fronteras

“El enfoque intercultural en la educación implica crear diálogos de saberes, donde el estudiantado indígena, mestizo, migrante o en situación de movilidad sea protagonista de su propio aprendizaje y se reconozca como portador de identidades valiosas; esto permite la reconstrucción de conocimientos a partir de las experiencias de vida de cada estudiante, favoreciendo un aprendizaje más significativo, contextualizado y con sentido de pertenencia”, expresó Ana Rosa Robles, representante de Global Refuge, organización sin fines de lucro que brinda servicios a personas recién llegadas en búsqueda de seguridad y apoyo, con más de 85 años de trabajo.

Como muestra del Lekil Kuxlejal y de la visión humanista del gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación dirigida por Roger Mandujano, a través de su Dirección de Educación Media, inició el semestre con el proyecto “Prepa Intercultural 2026”, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho a la educación para todas y todos.

Proyecto

Este proyecto fue diseñado por directivos, docentes y personal administrativo de la Prepa 2 de Tapachula, turno vespertino, donde actualmente se garantiza el derecho humano a la educación de estudiantes procedentes de Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua y Venezuela, reconociendo la diversidad como una fortaleza y la movilidad como una oportunidad de aprendizaje colectivo.

Martha Ingrid Gutiérrez Román, directora de la institución, destacó que la educación intercultural, más que un desafío, se ha convertido en una oportunidad para transformar la educación desde sus raíces más profundas, impulsando un modelo educativo intercultural, incluyente y con un sólido sentido humanista.

Reconoció que con este enfoque, se coloca al ser humano —sus experiencias, su dignidad y su identidad cultural— en el centro del proceso pedagógico y social, superando visiones tradicionales que se limitan únicamente a medir resultados cuantitativos.

Realidades culturales

Por su parte, Tania García Rodríguez, coordinadora de Everywhere School, organización sin ánimo de lucro que trabaja para que niñas, niños y adolescentes en contextos de emergencia o desplazamiento forzado accedan a una educación de calidad, segura e inclusiva, señaló que la diversidad exige una escuela que no sea homogénea, sino plural, abierta y capaz de dialogar con las distintas realidades culturales que convergen en el espacio educativo.

A su vez, Edi Darinel López Zacarías, jefe del Departamento de Preparatorias, en representación del director de Educación Media, Luis Antonio Aguilar Macías, afirmó que la transformación educativa reconoce que las aulas están integradas por jóvenes que viven procesos de movilidad internacional, regional o comunitaria, y que llegan con historias, lenguas y saberes propios que enriquecen el tejido social y educativo.

“En un mundo cada vez más diverso y en constante movimiento, la escuela enfrenta el reto y la responsabilidad de ser un espacio que no solo transmita conocimientos, sino que abrace la diversidad cultural, lingüística y social de su comunidad educativa”, expresó López Zacarías.