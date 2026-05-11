Prepara Conafor donación de árboles

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Chiapas produce al año entre dos mil y tres mil plantas maderables de diferentes especies que son destinadas para su donación a diversas fundaciones u organizaciones y con ello contribuir a la reforestación de zonas degradadas en la entidad.

Reforestación

Eder Cartas García, combatiente de incendios forestales de la mencionada comisión, destacó que durante la temporada de lluvias se destinan estas plantas pequeñas para su siembra; además que dan el acompañamiento necesario para garantizar el crecimiento de los ejemplares durante las precipitaciones del año.

En ocasiones, dijo, son los mismos combatientes en coordinación con otras instituciones quienes se dedican a la reforestación con dichas plantas, sobre todo en zonas que fueron afectadas por incendios.

“Hemos tratado de intervenir en todas las áreas que se pueda, tanto en lugares impactados como en parques. Son especies de árboles grandes como el matilísguate, guaje y primavera. Entonces buscamos lugares donde puedan crecer y desarrollarse de buena manera” mencionó Cartas García.

Medidas

Al ser especies de gran follaje y que crecen alto, la Conafor busca garantizar que quienes soliciten la donación cumplan con los requisitos que se establecen, además que previamente analizan la zona a reforestar y el tipo de cepa conveniente a fin de prever su supervivencia.

De manera previa, expertos han recomendado evitar la siembra de árboles con grandes follajes en la urbe de la ciudad porque por lo general sus raíces causan daños en la infraestructura: como banquetas, aceras y bulevares.

Explicó que las fundaciones o asociaciones que requieran recibir estas donaciones pueden solicitarlo, mediante oficio, a la Delegación de la Comisión Nacional Forestal, con atención al delegado, Carlos Morales Vázquez.