Prepara el IAP Chiapas a servidores del pueblo

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), que encabeza Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo y rectora, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento y la profesionalización de los gobiernos municipales, mediante la impartición de cursos de capacitación a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) 2026.

Las y los servidores del pueblo fueron capacitados en el tema “Administración Pública Municipal”, cuyo objetivo fue profesionalizar a los ayuntamientos en los pilares fundamentales del gobierno local, dotándolos de herramientas clave para una planeación estratégica, organización administrativa y gestión financiera eficiente. Con esto, se busca que los ayuntamientos operen de manera coordinada, optimicen sus servicios públicos y den respuestas prontas y eficaces a las demandas de sus comunidades.

Inauguración y clausura

La inauguración y clausura del curso estuvo a cargo de Lysette Raquel Lameiro Camacho, quien estuvo acompañada de integrantes del equipo directivo del IAP Chiapas, así como por Hernán Alfonso León, docente encargado de impartir el curso.

Durante su intervención, la presidenta del IAP Chiapas destacó que entender el servicio público desde el ámbito local es la clave del proyecto de transformación que lidera el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.