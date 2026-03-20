Prepara Fecic cuarta asamblea nacional

Durante la emisión del programa radiofónico “La Voz de la Ingeniería”, conducido por los especialistas Concepción Escobar y Rogelio Toalá Quintero, integrantes del XXVIII Consejo Directivo de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana (Fecic), quienes abordaron los desafíos actuales del sector y su agenda inmediata.

El presidente de la federación, Mario Humberto Coronel Vera, junto con el vicepresidente, Vicente Vázquez González y Miguel Ángel Hernández Alegría, vicepresidente de la región Sur -Sureste, abordaron la evolución de la ingeniería civil, desde las primeras normativas hasta la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el diseño, planeación y ejecución de obras.

Informes

Anunciaron que el próximo 27 de marzo se llevará a cabo la cuarta asamblea nacional de la Fecic en Boca del Río, Veracruz, donde se presentarán los informes de presidencia y tesorería. En ese marco, se propondrá instituir el 28 de mayo como “Día Nacional del Constructor de Escuelas”, en reconocimiento a su contribución a la infraestructura educativa.

Durante la emisión, el ingeniero Sergio Aguilar Rivera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, sede del evento, participó vía telefónica en la entrevista, detallando que el programa contempla actividades el 27 de marzo y visitas técnicas guiadas el día 28, a la fortaleza de San Juan de Ulúa y a la Unidad de Artes región Veracruz.