Prepara tu cierre fiscal anual para evitar problemas

A pocas semanas de que termine el año las personas físicas deben comenzar a preparar y revisar el cierre fiscal de camino a la presentación de la declaración anual, a fin de evitar observaciones de la autoridad fiscal que puedan terminar en multas o recargos.

Lo anterior lo comentó el contador público certificado René Cruz Montalvo, quién impartió una plática a empresarios de la Cámara Nacional de la Industria y de Transformación (Canacintra), sobre diversos tips para el cierre del año fiscal, en función de los ingresos acumulables, la facturación y deducciones.

Al llegar el periodo para presentar la declaración anual lo importante es que se tenga todo el soporte de la información fiscal, sobre todo, que coincidan los datos que tiene el contribuyente con los que el Servicio de Administración Tributaria (sat) tiene registrados.

Discrepancias

De no ser así, quizá no sea en el 2026, pero sí en posteriores, el fisco les enviará invitaciones para corregir la situación fiscal y se aclare las discrepancias, para evitar llegar a multas o recargos, por eso reiteró que se deben tener todos los comprobantes.

Indicó que en el marco de la reforma fiscal para el 2026, no hay mayores cambios para la declaración anual, se tienen que llenar los mismos datos y que sean iguales a los precargados en la plataforma del sat.

“Por eso es que se dice que la declaración anual es un resumen de todas las operaciones que el mismo contribuyente declaró durante el año en el timbrado de nóminas, de ingresos, con las facturas de deducciones, por eso que es importante que antes de terminar el año se revise toda la información”.

Revisar todo antes del cierre del año ayuda a poder hacer las correcciones necesarias con tiempo y no dejarlas para cuando esta por cerrar el plazo para la declaración anual, porque si bien el sistema lo va permitir puede que no se actualice de forma inmediata.