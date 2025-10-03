Prepara Unach nuevos posgrados

Florentino Pérez Pérez, secretario académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que están trabajando en el diseño de diplomados relacionados a la Inteligencia Artificial (IA) así como en una maestría sobre esta tendencia de la revolución tecnológica 5.0.

Dijo que es importante comenzar a estudiar a fondo temas como el cambio climático, la sustentabilidad, la interculturalidad, igualdad y equidad de género, cultura digital, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas, por eso la universidad se está renovando.

Corredor de educación

Otra novedad para el 2026 es que echarán andar el corredor de Educación Superior con Centroamérica, región que es parte cultural, geográfica e histórica de Chiapas, que en su momento fue parte de la capitanía general de Guatemala.

Detalló que el corredor universitario llamado Espacio Común de Educación Superior Quetzal, consiste en establecer convenios con universidades de esa región para desarrollar programas de doble titulación.

“Ya con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el Centro Universitario de Quetzaltenango de San Marcos, ya hemos dado los primeros pasos en programas de maestría y doctorado. Van a obtener los que cursen esos posgrados un título de la Benemérita Unach y otro de la universidad de San Carlos”, comentó el secretario académico.

Movilidad

Mencionó que la movilidad estudiantil se intensificará en esa región de Centroamérica. Los estudiantes que quieran cursar asignaturas en las universidades centroamericanas lo podrán hacer de forma presencial o virtual.

Las estancias y estadías de profesores de Chiapas, con las 27 universidad que forman parte del Consejo Superior de Universidades Centroamericanas, con quien ya firmaron un convenio, también se fortalecerán.