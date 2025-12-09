Preparan 8a. edición de la Caravana Navideña

El colectivo Comida con Sentido, realizará este 20 de diciembre su octava caravana navideña en Tuxtla Gutiérrez para entregar juguetes, alimentos y dulces a niñas y niños que trabajan en cruceros, parques y hospitales de la capital chiapaneca; invitando a la ciudadanía a sumarse con donaciones o participación voluntaria.

El recorrido navideño busca llevar alegría a personas en situación vulnerable o que permanecen afuera de hospitales.

Manuel De Gyves, cocinero y fundador del proyecto, recordó que esta acción nació “desde la cocina”, cuando hace ocho años decidieron comenzar a donar comida a quienes más lo necesitan.

Fecha y hora

El recorrido navideño se llevará a cabo el 20 de diciembre, con punto de reunión a las 3:00 de la tarde, afuera del OXXO ubicado en la gasolinera La Fuente, en el puente de colores.

Desde ahí avanzarán en caravana por la avenida central, recorriendo puntos como Cabeza Maya, parque de la Marimba, parque Central, 5 de Mayo, Diana Cazadora y, finalmente, el Hospital Gómez Maza.

“Muchos niños prácticamente viven en hospitales por la situación de sus familiares”, expresó.

Además, la ciudadanía puede donar juguetes en buen estado (no bélicos y que no requieran baterías), dulces, peluches o insumos para preparar alimentos.

“No importa si es un solo juguete, ese juguete es un niño menos que se queda sin recibir nada”, destacó.

En años anteriores, la caravana reunió a diversos vehículos y decenas de voluntarios, además de contar con el apoyo de colectivos como Sonríe Chiapas y este año, Selva Madre.

Aunque cada año las donaciones tardan en llegar, al final la respuesta ciudadana siempre logra llenar las piñatas, mochilas y cajas que reparten durante el recorrido.

Objetivo

La finalidad del proyecto es compartir amor, alegría y un momento de felicidad con niños y niñas que enfrentan jornadas de trabajo desde temprana edad.

“Si podemos cambiarles un rato la dinámica del trabajo con una pelota, un juguete o un juego, lo hacemos con mucho gusto”, afirmó.

Subrayó que quienes deseen sumarse pueden participar en la caravana disfrazados, en familia o con amigos; o bien, contactar al colectivo a través de su página oficial para coordinar la entrega de donaciones,“todos son bienvenidos”, concluyó.