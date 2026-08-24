Preparan a estudiantes para nuevo ciclo escolar

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y el Telebachillerato Comunitario (TBC) concluyeron el Curso de Inducción 2026, realizado del 17 al 21 de agosto como parte de las acciones de preparación para el inicio de clases del próximo 1 de septiembre.

La actividad permitió identificar fortalezas y áreas de oportunidad de las y los estudiantes, además de reforzar competencias matemáticas, lectoras y en ciencias experimentales, fundamentales para su desempeño académico durante el ciclo escolar 2026–2027.

Apoyo

Al respecto, el director general del Cecytech y coordinador estatal de los TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que este proceso facilita la integración de las juventudes a la Educación Media Superior y les brinda herramientas para afrontar con mejores condiciones esta nueva etapa formativa.

Morales Ángeles señaló que durante el curso también se promovieron el trabajo en equipo, la reflexión crítica, la resolución de problemas y la responsabilidad social, además de brindar información sobre derechos y obligaciones para fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con su formación.

Preparación institucional

Como parte de la preparación institucional para el nuevo ciclo escolar, el personal docente participará en la Segunda Jornada Académica Estatal CECyTE y TBC Chiapas 2026, donde fortalecerá sus conocimientos, estrategias pedagógicas y herramientas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Finalmente, el Cecytech y el TBC continuarán desarrollando acciones académicas que favorezcan la permanencia, formación integral y conclusión de los estudios de las juventudes, de cara al inicio de clases el próximo 1 de septiembre.