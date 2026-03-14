Preparan a municipios en transparencia de recursos

Los municipios de Chiapas deben conocer la correcta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, a fin de promover acciones de transparencia y beneficio para la población, enfatizó el Instituto de Administración Pública (IAP) que dirige Lysette Raquel Lameiro Camacho.

Por esa razón es que las autoridades estatales, municipales y legislativas formaron parte de una reunión de trabajo.

Durante las actividades se dieron a conocer los lineamientos para la operación del FAIS, con la intención de generar bienestar social para los municipios chiapanecos.

Durante el encuentro, Lameiro Camacho destacó la importancia de fortalecer las capacidades de los ayuntamientos, a través de la capacitación y profesionalización de quienes están en los servicios públicos.

Desarrollo social

“La capacitación en fondos federales como el FAIS es una tarea imprescindible e impostergable, porque garantiza que los recursos destinados al desarrollo social se ejerzan con transparencia y eficiencia”, subrayó.

La rectora del IAP Chiapas aprovechó el espacio para presentar su oferta académica y todas las estrategias con las que cuentan, las cuales están a disposición de los municipios.

Programas de relevancia

“Cero Observaciones”, “Gobernanza para el Buen Vivir” y “Escuela de Gobierno Humanista”.

El IAP informó que los proyectos están “orientados a fortalecer la gestión pública municipal. Además de la importancia por generar los proyectos para dar cumplimiento al marco normativo establecido por Bienestar, la cual consiste en la realización de capacitación especializada o actualización de normatividad municipal, que deberá realizarse a más tardar el 30 de abril”.

Durante las actividades, se informó que la preparación institucional es clave si se aspira a que haya una aplicación con planeación de los recursos públicos.