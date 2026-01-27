Preparan acciones en apoyo a interinos

Después de realizar una asamblea regional de interinos celebrada el 23 de enero, la Coordinadora regional de los Altos de Chiapas prepara acciones para que el gobierno estatal instale una mesa de atención inmediata a los interinos, a quienes indican, no se les ha pagado de forma justa.

Entre los resolutivos de la asamblea se encuentra la estructuración de la representación de los interinos, además de la exigencia del pago inmediato de los meses faltantes del periodo enero-julio y octubre-diciembre de 2025.

Una de las acciones inmediatas fue la concentración masiva en la jefatura de zonas de supervisión, durante el lunes 26 de enero. Indicaron que en la asamblea general del 29 de enero también retomarán el tema los interinos.

Las autoridades sindicales señalaron que, si no reciben una respuesta sobre la mesa de atención, el 30 de enero los profesores de base se coordinarán para apoyar a los interinos que prestan servicios.

La coordinación también pidió que a los interinos se les dé una orden de presentación para poder reintegrarse a los centro de trabajo a inicios de 2026, además de que puedan recibir el aguinaldo proporcional que le corresponde a cada uno.